Южно-Сахалинск, , 07:54 — REGNUM Победивший на выборах губернатора Сахалина Валерий Лимаренко выдвинет в сенаторы заместителя главы МИД РФ Анатолия Карасина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Анатолий Карасин в МИД РФ курировал вопросы двусторонних отношений с государствами СНГ. Он также отвечал за работу с Федеральным собранием, общественными организациями, курировал законопроектную деятельность МИД РФ.

Во вторник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин освободил Карасина от должности в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о том, что Валерий Лимаренко может выдвинуть Анатолия Карасина на пост сенатора от островного региона, сообщалось в июле 2019 года.