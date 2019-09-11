Вашингтон, , 07:55 — REGNUM Если недавние ракетные испытания КНДР являются предостережением, направленным в адрес президента США Дональда Трампа, то суть этого предостережения заключается в том, что Северная Корея может создать проблемы Трампу в преддверии президентских выборов 2020 года, заявил профессор университета в Денвере Кристофер Р. Хилл в статье для издания Project Syndicate.

«После трёх саммитов с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп, возможно, до сих пор верит в том, что в КНДР идёт процесс денуклеаризации. Если это действительно так, то Трамп — это единственный человек, который продолжает в это верить, несмотря на частые испытания северокорейских ракет и модернизацию возможностей Северной Кореи», — отметил Хилл.

По словам Хилла, Трамп в первую очередь заботится о защите своих дипломатических достижений до ноября 2020 года, и, соответственно, ему нужно только поддерживать видимость прогресса посредством периодических позитивных саммитов.

«Недавние ракетные испытания и поведение КНДР в отношении Южной Кореи могут оказаться предостережением, направленным в адрес Трампа. Если это действительно так, то суть этого предостережения проста: если вы не задобрите нас, мы создадим вам проблемы до ноября 2020 года», — заявил Хилл.

Профессор добавил, что Трампу, возможно, хотелось бы, чтобы мир думал, что он сохраняет стратегическое терпение по отношению к Северной Корее, но теперь всем ясно, что политика его администрации — это политика умиротворения.

Напомним, согласно данным южнокорейских военных источников, утром 10 сентября вооружённые силы Северной Кореи произвели запуск «неопознанных снарядов», которые упали примерно в 330 километрах от места запуска. В Сеуле отметили, что КНДР провела уже 10-е ракетное испытание с начала 2019 года.

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