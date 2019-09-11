Вашингтон, 11 сентября 2019, 07:55 — REGNUM Если недавние ракетные испытания КНДР являются предостережением, направленным в адрес президента США Дональда Трампа, то суть этого предостережения заключается в том, что Северная Корея может создать проблемы Трампу в преддверии президентских выборов 2020 года, заявил профессор университета в Денвере Кристофер Р. Хилл в статье для издания Project Syndicate.
По словам Хилла, Трамп в первую очередь заботится о защите своих дипломатических достижений до ноября 2020 года, и, соответственно, ему нужно только поддерживать видимость прогресса посредством периодических позитивных саммитов.
Профессор добавил, что Трампу, возможно, хотелось бы, чтобы мир думал, что он сохраняет стратегическое терпение по отношению к Северной Корее, но теперь всем ясно, что политика его администрации — это политика умиротворения.
Напомним, согласно данным южнокорейских военных источников, утром 10 сентября вооружённые силы Северной Кореи произвели запуск «неопознанных снарядов», которые упали примерно в 330 километрах от места запуска. В Сеуле отметили, что КНДР провела уже 10-е ракетное испытание с начала 2019 года.
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