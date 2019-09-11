Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Уход Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности может предоставить новые возможности для организации саммита между США и Ираном, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

«Решение президента США Дональда Трампа расстаться со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном было предопределено. Они придерживаются разных позиций по Афганистану. Их позиции по Северной Корее также различаются. Между Трампом и Болтоном возникла напряжённость из-за Венесуэлы. Они даже не смогли договориться о том, уйдёт ли Болтон сам или его уволят», — заявил Лейк.

Лейк добавил, что уход Болтона может проложить путь к реализации мечты Трампа о саммите между США и Ираном, отметив, что глава иранского МИД Джавад Зариф сконцентрировал всю свою пропагандистскую кампанию именно на Болтоне: он обвинил Болтона, но не Трампа, в нагнетании напряжённости между двумя странами.

«Чаще всего они спорили из-за Ирана. Болтон выступил за расторжение ядерной сделки 2015 года, которую подписал бывший президент США Барак Обама», — заявил Лейк.

Напомним, в 2018 году Болтон сменил на посту советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который выступил против выхода США из ядерного соглашения с Ираном и призвал оказать давление на европейских союзников с тем, чтобы они помогли пересмотреть ядерное соглашение.

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