Вашингтон, 11 сентября 2019, 07:54 — REGNUM Уход Джона Болтона с поста советника по национальной безопасности может предоставить новые возможности для организации саммита между США и Ираном, заявил журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.
Лейк добавил, что уход Болтона может проложить путь к реализации мечты Трампа о саммите между США и Ираном, отметив, что глава иранского МИД Джавад Зариф сконцентрировал всю свою пропагандистскую кампанию именно на Болтоне: он обвинил Болтона, но не Трампа, в нагнетании напряжённости между двумя странами.
Напомним, в 2018 году Болтон сменил на посту советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который выступил против выхода США из ядерного соглашения с Ираном и призвал оказать давление на европейских союзников с тем, чтобы они помогли пересмотреть ядерное соглашение.
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