Уфа, , 07:48 — REGNUM 860 призывников отравились на военную службу в Уфе по весеннему призыву. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации Уфы Артура Гафарова, в этом году наряд на весенний призыв составил 858 человек. Таким образом, Уфа перевыполнила план, и стала лидером среди других российских городов по количеству призывников.

«Из Самары на службу было направлено 821 человек, из Перми — 586 человек, из Екатеринбурга — 823 человека», — сообщил Артур Гафаров.

По его словам, в основном уфимцы направляются в сухопутные и воздушно-космические войска.

«Оповещено 5 740 граждан призывного возраста, из них на призывные комиссии явились 5 599, что составило 97,5%», — сообщил Артур Гафаров.

Напомним, что осенний призыв в Башкирии стартует 1 октября 2019 года.