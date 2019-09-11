Ереван, , 08:00 — REGNUM Депутат от фракции «Просвещенная Армения» Арам Бабаджанян объявил, что уходит из Парламента республики, потому что разочаровался в нынешней политической системе, 10 сентября сообщает пресс-служба Национального собрания страны.

«Я убежден, что новая Армения, после бархатной революции 2018 года, нуждается в совершенно новой политической системе, новых политических идеях и принципах, новом политическом сознании и новой политике. К сожалению, я не видел этой новой политики и не вижу ее ни в «Просвещенной Армении», ни в остальных парламентских силах», — заявил политик.

Депутат подчеркнул, что за последние 1,5 года власть не смогла решить проблемы в судебной системе, не преодолен кризис в Конституционном суде. Политик также отметил инертную внешнюю политику страны.

Напомним, ранее Арам Бабаджанян заявил, что Армения жертвует своими интересами во блага России и что необходимо пересмотреть свою внешнюю политику.