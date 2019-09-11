Пекин, , 07:32 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом, написал 10 сентября пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

По его словам, президент планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном, а также с представителями политических и деловых кругов Китая. Кроме того, Токаев планирует принять участие в открытии шестого заседания казахстанско-китайского делового совета.

Уали добавил, что президент Казахстана отправится в город Ханчжоу и ознакомится с деятельностью компании Hikvision и посетит офис компании Alibaba, где встретится с Джеком Ма.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне визита в Китай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью китайскому телеканалу CCTV. Глава государства оценил перспективы развития двусторонних отношений.

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