Москва, , 07:26 — REGNUM Процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который был в одностороннем порядке начат Украиной в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и присоединения Крыма к России и активно продвигался при тогдашнем президенте Петре Порошенко, приостановлен. Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении договоров с Россией. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Отмечается, что таким же образом обстоят дела и с документами, участницей которых Украина является в рамках Содружества независимых Государств. Так, по данным исполкома СНГ, с 1 января 2014 года по 1 июля 2019 года Киев вышел из 19 соглашений, решений и протоколов. Ещё шесть уведомлений о выходе из международных договоров поступили от Киева с мая по июль 2019 года.

В министерстве иностранных дел РФ высказали предположение, что приостановление процесса расторжений может кадровыми перестановками в аппарате правительства Украины — команде нового президента Украины Владимира Зеленского пока «не до этого». Источник издания в МИД РФ считает, что если новая украинская власть притормозит процесс разрыва двусторонних договоров с Россией, то это станет сигналом, который позволит понять вектор направленности отношений Киева к Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля официально прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, подписанного в мае 1997 года. Он предусматривал стратегическое партнёрство двух стран, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства России и Украины не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Как заявил тогдашний украинский лидер Пётр Порошенко, Украина «шаг за шагом» продолжит «рвать путы с Москвой» и идти своим путём, «возвращаясь домой, в Европу».

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Ранее, в конце января 2019 года, глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что Киев уже разорвал два межгосударственных, 25 межправительственных, 19 межведомственных и ещё три межрегиональных соглашения с Россией и готовиться расторгнуть ещё 50. В феврале стало известно, что украинские власти анализируют в общей сложности 236 договоров в рамках Содружества независимых государств с целью их денонсации.

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