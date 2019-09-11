Анкара, , 07:23 — REGNUM В публикации в турецкой газете Sözcü журналист Джан Атаклы поделился инсайдерской информацией, полученной из Анкары: уходят как минимум семь министров, в том числе зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — министр финансов и казначейства Берат Албайрак. Вероятна также отставка главы МВД Сулеймана Сойлу, хотя касательно него президент пока колеблется.

По словам Атаклы, информатору следует доверять, поскольку он достаточно хорошо разбирается в коридорах дворца и его прогнозы всегда оправдывались. В турецкую прессу периодически просачивались сведения подобного типа, однако каждый раз Эрдоган, по мнению информатора, из-за нарушения секретности откладывал «операцию». Но на сей раз решение принято, утверждает источник во власти. И, возможно, что Эрдоган даже сменит все правительство.

Следует упомянуть, что, согласно новой системе, турецкий парламент и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) оказались вне процессов формирования кабинета, министры стали назначаются извне. Эта американская система предназначена для полного разделения исполнительной и законодательной власти. Но было изначально ясно, что в Турции она не приживется, говорит Атаклы.

Так и вышло: связи между партией и правительством практически были разорваны, министры стали недоступны партийным функционерам, ПСР оказалась вне процессов кадровой политики. Как результат — поражение кандидатов от правящей партии. Эрдогану по этому поводу поступало много жалоб, однако он оставлял их до поры до времени без внимания. Однако после тяжелого поражения на местных выборах Эрдоган решил «нажать на кнопку», первыми в очереди на потерю министерских портфелей оказались министры образования, здравоохранения, туризма, торговли, сельского и лесного хозяйства, сообщил информатор. Возможна отставка и министра юстиции.

Но самое главное — уход Албайрака, который уже неделю не показывается на публике и про которого ходят слухи, что он разводится с дочерью президента. По сведениям источника издания, «дамат бей» (зять), чтобы как-то сохранить свою репутацию, просил Эрдогана пристроить его на должность во внешнеполитическом ведомстве, однако тот отнесся к просьбе без энтузиазма.

Что касается Сойлу, то, по словам источника, есть вероятность и его отставки, поскольку глава МВД пришелся не «по вкусу» ПСР. Но Эрдоган считает, что его увольнение на этом этапе вызовет непонимание.