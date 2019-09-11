Рим, , 07:20 — REGNUM В Италии начинает работу новое правительство под руководством беспартийного премьер-министра Джузеппе Конте. Оно намерено проводить свою миграционную политику «на нескольких уровнях», пишет газета Kronen Zeitung.

Вечером 10 сентября Конте призвал начать взвешенные дебаты о миграционной политике.

«Оставьте навязчивую идею открытых или закрытых портов!» — сказал он.

Новые власти планируют заключить больше соглашений о сотрудничестве со странами происхождения мигрантов, в том числе о репатриации. Также они намерены продолжать бороться с нелегальной перевозкой людей. Никто не сомневается, что новое правительство смягчит прежнюю миграционную политику Маттео Сальвини.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом работы предыдущего правительства в июне 2018 года итальянские порты закрылись для приема судов с нелегальными мигрантами на борту. Неправительственные организации при поддержке прессы и других государств Европейского союза оказывали постоянное давление на итальянские власти с целью заставить их принимать мигрантов.

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