Курган, , 07:21 — REGNUM В Курганской области вместо Макушинского и Петуховского муниципальных образований появятся муниципальные округа. За административные изменения проголосовали более 80% жителей этих территорий. О результатах опроса корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области».

Опрос проводился на избирательных участках 8 сентября 2019 года. В Петуховском муниципальном образовании за округ проголосовали 83,7% от общего числа пришедших на участки избирателей, в Макушинском — 80,1%. Были опрошены 1,5 тыс. человек.

«Работа по изучению мнения жителей муниципальных районов продолжается», — сообщают в ассоциации.

Отмечается, что муниципальный округ отличается от муниципального образования единой администрацией и думой. Это означает, что в посёлках не будет глав и администраций. На множество поселений будет одна дума.

Реформа позволит сократить траты на содержание чиновничьего аппарата и сэкономить бюджетные деньги на проведении многочисленных избирательных кампаний.

Напомним, в Курганской области на 850 тыс. жителей приходится 393 муниципальных образования. Тогда как в соседней Тюменской области на 1,43 млн жителей — 302 муниципальных образования, в Челябинской области на 3,5 млн жителей — 319.