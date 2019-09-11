Париж, , 07:19 — REGNUM Госсекретарь по европейским делам при министерстве иностранных дел Франции Амели де Монтшалин встретилась с Николой Димитровым, министром иностранных дел Северной Македонии в Париже, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В ходе переговоров Амели де Монтшалин подтвердила позицию Франции по сближению стран Западных Балкан с Европейским союзом (ЕС) и подчеркнула, в частности, необходимость полного уважения верховенства закона, которое лежит в основе европейских ценностей.

Государственный секретарь напомнила об обязательстве Франции поддерживать стабильность, экономическое и социальное развитие и укрепление правопорядка на Западных Балканах, опираясь на стратегию Франции в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Париже состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Мали Бубу Сиссе.

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