Киев, , 07:20 — REGNUM Официальный Киев не направлял США запрос на их присоединение к переговорам в «нормандском» формате, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 10 сентября в интервью «Голосу Америки».

Дипломат рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский и члены украинского правительства заявляли о возможности попросить США присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе, если они окажутся безрезультатными.

«Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало. Есть серьезный интерес со стороны украинского правительства и, в частности, президента Зеленского двигаться вперед в мирном процессе», — заявил он.

Как сообщил телеканал «1+1», ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия поддержал идею расширить «нормандский формат» за счёт США и Великобритании, и предположил, что это может случиться до конца 2019 года.

Читайте также: К концу года «нормандский формат» может быть расширен — Арахамия

Напомним, в данный момент в «нормандском» формате переговоров по Донбассу участвуют Россия, Германия, Франция и Украина.