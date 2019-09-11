Аддис-Абеба, 11 сентября 2019, 07:18 — REGNUM Более 7 тыс. заключенных будут амнистированы в Эфиопии в честь празднования нового года, который будет отмечаться в четверг, 12 сентября, передает Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Генеральный прокурор Берхану Цегай заявил, что он помилует 1087 заключенных из тюрем Калити, Зивэй и Шева Робит. Между тем, власти в штатах Народов юга и Амхара освободят в общей сложности 6695 заключенных.

Заключенных часто амнистируют в рамках мероприятий, посвященных Новому году.

Эфиопия следует календарю, который на семь лет отстает от григорианского календаря, используемого в большей части остального мира, и в четверг в стране наступит 2012 год.

Однако корреспонденты говорят, что помимо празднования Нового года власти Эфиопии также стремятся осветить реформы, проведенные в тюремном секторе. Недавно центр содержания под стражей Макелави в столице Аддис-Абебе, известный как камера пыток, был превращен в музей.

Его открытие на прошлой неделе было частью того, что было названо «месяцем правосудия», целью которого было освещение достижений в реформировании сектора правосудия со времени прихода к власти в 2018 году премьер-министра Абия Ахмеда.