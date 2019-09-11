Ереван, , 07:11 — REGNUM Сидячую акцию протеста рядом с судом общей юрисдикции в Ереване решили провести сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, 10 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Протестующие требуют освободить из-под ареста экс-президента. Они заявляют, что не сдвинутся с места до тех пор, пока власти не примут решение провести заседание суда.

Руководитель офиса бывшего президента заявил, что на основании решения Конституционного суда, каждый час пребывания Кочаряна в тюрьме незаконен.

Напомним, 4 сентября Конституционный суд Армении частично признал иск Кочаряна о незаконности его ареста. В частности, суд признал статью 35 Уголовно-процессуального кодекса не соответствующей Конституции. 9 сентября Генпрокуратура Армении выступила с заявлением, что оснований для освобождения бывшего президента страны нет.