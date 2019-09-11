Челябинск, , 06:47 — REGNUM Главный кандидат на пост министра промышленности Челябинской области Павел Рыжий оказался более подготовленным как чиновник. Об этом журналистам заявил замгубернатора Егор Ковальчук.

«Хотя, подчеркну, были очень достойные люди с хорошим производственным опытом. Мы обсуждаем возможность применения их способностей и талантов в работе регионального минпрома, минэконома либо других органов государственной власти», — сказал Ковальчук.

Как сообщало ИА REGNUM, минпром решено было возродить летом. Ранее такая структура существовала, но затем была упразднена.

Министра промышленности было решено найти по конкурсу. Всего заявки подали 29 человек. Но шесть из них не отвечали основным требованиям и их отсеяли. Остались 23 человека, из которых и был сделан выбор.

Сейчас кандидатура Павла Рыжего проходит согласования в Москве. Решение примет Минпромторг России.

Напомним, Рыжий ранее занимал посты в областной системе власти, в частности, был вице-губернатором.

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