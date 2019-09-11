Абакан, , 06:12 — REGNUM В Хакасии 10 сентября состоялась конференция объединений предпринимателей по выбору кандидата на должность бизнес-омбудсмена. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве экономического развития.

До этого объединения предпринимателей выдвинули свои кандидатуры для голосования. Сразу несколько объединений выдвинули действующего бизнес-омбудсмена Василия Кудашкина. Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Хакасии предложил на должность уполномоченный по защите прав предпринимателей Данила Королёва.

Всего в конференции приняли участие 12 представителей предпринимательских сообществ. Большинство (семеро) поддержало кандидатуру Кудашкина. Четверо проголосовали за Королёва, один воздержался.

Теперь глава Хакасии Валентин Коновалов должен представить кандидатуру бизнес-омбудсмена для согласования в Москве. Окончательное решение примут депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Василий Кудашкин является бизнес-омбудсменом Хакасии с 2013 года.

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