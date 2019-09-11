Хабаровск, , 06:05 — REGNUM Избирательная комиссия Хабаровского края признала состоявшимися выборы депутата Государственной Думы России в Хабаровском крае по Комсомольскому одномандатному округу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: На выборах депутата Госдумы РФ от Хабаровского края лидирует Пиляев (ЛДПР)

Об этом на итоговом заседании сообщил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября жители Хабаровского края выбирали депутата Госдумы РФ по Комсомольскому одномандатному округу. Больше всех голосов набрал кандидат от ЛДПР Иван Пиляев.