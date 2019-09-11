Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Запрос о проведении анализа возможных расходов из-за отказа США продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) направили американские сенаторы в Бюджетное управление Конгресса.

Соответствующая информация содержится в письме управлению, которое подписали члены Сената США Роберт Менендес и Адам Смит.

«В этом анализе стоит рассмотреть несколько сценариев наращивания Соединёнными Штатами своего ядерного арсенала — в ответ на увеличение Россией или же в качестве страховки против неопределённости относительно того, может ли РФ наращивать свои возможности количественно или качественно», — говорится в обращении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Менендес и Смит заявили, что из-за отказа Вашингтона продлевать СНВ-3 расходов у Штатов будет не меньше, а также США лишатся возможности проводить инспекции российских стратегических ядерных сил.

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