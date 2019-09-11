Богота, , 05:44 — REGNUM Власти Колумбии вновь потребовали от Кубы выдать представителей повстанческой организации «Армия национального освобождения­» (АНО), которые в настоящее время находятся на кубинской территории. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба колумбийского МИД.

«Сегодня, 10 сентября, правительство Колумбии вновь обращается к правительству Кубы с требованием немедленно выдать колумбийскому суду членов АНО, находящихся на кубинской территории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в запросе идет речь о двух лидерах повстанцев под псевдонимами Габино и Пабло Бельтран.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января один из лидеров повстанческой группировки «Армия национального освобождения Колумбии» Пабло Бельтран потребовал от Колумбии гарантий для возвращения с Кубы. В частности, он заявил о необходимости обеспечить безопасность возвращения представителей АНО в Колумбию. Бельтран подчеркнул, что будет и далее настаивать на политическом решении конфликта.

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