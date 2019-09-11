Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Десять человек рассматриваются в качестве кандидатов на должность, которую до сих пор занимал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передаёт CNN.

В списке Брайан Хук, сейчас являющийся американским спецпредставителем по Ирану. Ещё рассматривается кандидатура Рикки Уодделла, в течение года занимавшего должность заместителя советника президента Штатов Дональда Трампа по нацбезопасности.

Упоминается и Стивен Биган — американский спецпредставитель по Северной Корее. Также в списке фигурирует Роб Блэр, являющийся советником по нацбезопасности и. о. главы штаба Мика Малвани.

Кит Келлог, ещё один советник по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса, также рассматривается в качестве претендента на кресло, которое только что занимал Болтон.

В списке указаны также американский посол в Нидерландах Пит Хукстр, посол Штатов в Германии Ричард Гренелл, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор и Фредерик Флейц — экс-глава штаба Болтона.

И ещё один претендент — Джек Кин, негласный консультант Трампа по вопросам нацбезопасности. Это человек, который консультирует президента Штатов по переговорам с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, Болтон 10 сентября 2019 г. подал в отставку.

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