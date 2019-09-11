Лондон, , 05:14 — REGNUM Заместитель главы Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина Том Уотсон намерен выступить с призывом к проведению повторного референдума по выходу Соединенного Королевства из состава Евросоюза, сообщает газета The Independent со ссылкой на высокопоставленного члена партии лейбористов.

Предполагается, что соответствующий призыв Уотсон озвучит в ходе своей речи 11 сентября в Лондоне. Источник газеты подчеркивает, что, по мнению лейбористов, решить кризисную ситуацию с Brexit можно лишь путем повторного референдума. По его мнению, всеобщие выборы в Великобритании разрешить кризис с выходом страны из ЕС не помогут.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября палата общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона провести всеобщие выборы до Brexit. Представители оппозиции в парламенте подчеркнули, что необходима гарантия, что Великобритания не покинет ЕС без предварительной сделки. Ранее, 9 сентября, королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, позволяющий снова отложить дату выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Британии отказался проводить выборы до Brexit