Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Вашингтон лишится права проводить инспекции российских стратегических ядерных сил в случае непродления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил член Сената США Роберт Менендес в обращении в Бюджетное управление американского Конгресса.

Комментируя планы президента Штатов Дональда Трампа отказаться от продления СНВ-3, Менендес и другой подписант обращения — демократ Адам Смит заявили:

«Если договор СНВ истечёт, впервые более чем за 25 лет не будет ограничений на размеры ядерных арсеналов Соединённых Штатов и РФ. Кроме того, каждая сторона лишится права проводить инспекции стратегических ядерных сил другой стороны».

Такие перспективы означают, что у обеих стран не будет возможностей для взаимного прямого ознакомления с тем, «что может» противник. В итоге это может вылиться в дополнительные финансовые затраты, отмечают американцы.

Напомним, Вашингтон протранслировал намерение отказаться от очередного продления СНВ-3. В Москве считают это большой ошибкой.

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