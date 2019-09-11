Вашингтон, , 04:40 — REGNUM О сохранении режима ЧП в связи с возможным вмешательством в предстоящие президентские выборы со стороны иностранных государств сообщил президент США Дональд Трамп в своём заявлении.

Американский президент заявил, что «никаких доказательств того, что иностранная держава изменила результаты» последних выборов в США, нет, но исторически сложилось, что иностранные державы используют «свободную и открытую политическую систему США», чтобы навредить Вашингтону.

Тем более, в условиях развития цифровых технологий, отмечает Трамп. Враги Штатов могут «подрывать доверие общественности к выборам в США».

«Поэтому я решил, что нужно продолжать чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13 848 в отношении угрозы иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединённых Штатах», — сказано в подписанном Трампом документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп своим указом продлил ещё на год действие санкций за иностранное вмешательство в американские выборы.

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