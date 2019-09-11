Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Глава подкомитета по надзору и государственной реформе палаты представителей Конгресса США Стивен Линч направил письмо в американский Госдеп с требованием объяснить задержку с введением антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей», передает телеканал CNN.

Сообщается, что Линч еще 5 августа запросил информацию о введении санкций против России. В частности, он просил предоставить ему копию рекомендаций по санкциям для Белого дома, стенограмму переговоров по телефону президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и ряд других документов.

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Позднее, Линч отправил еще одно письмо, в котором выразил недовольство в связи с недостаточной жесткостью санкций. Также конгрессмен был возмущен тем, что вступление антироссийских санкций задержалось почти на девять месяцев после их одобрения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа вступил в силу новый пакет санкций США против России в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Согласно ограничениям, Соединенные Штаты требуют от международных финансовых организаций отказа предоставлять кредиты правительству России в любой валюте, кроме рубля.