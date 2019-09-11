Сингапур, , 04:23 — REGNUM Тело экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе отправили из Сингапура для похорон, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что самолет с телом Мугабе отправился в районе 03:40 по московскому времени. Гроб с телом экс-президента Зимбабве до аэропорта сопровождали полицейские на мотоциклах.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе состоятся 13 сентября в столице страны Хараре. Его похоронят в месте, известном как Акр национальных героев.

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