Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Европейские страны, а не США должны оказывать военную помощь Украине, со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа сообщает Reuters.

О том, что Трамп сделал такое заявление, сообщил сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США). По словам Джонсона, соратника Трампа, президент Штатов сказал об этом ему в личной беседе.

Из слов Трампа следует, что военная помощь Киеву должна быть оказана странами Европейского союза, поскольку Украина — это их сосед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп инициировал заморозку военной помощи Украине. Его политические противники и некоторые однопартийцы намерены продавить выделение средств из бюджета на финансирование ВСУ.

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