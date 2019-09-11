Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Военная помощь будет оказана Украине в случае, если президент Соединённых Штатов Дональд Трамп её отменит, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление сделал американский сенатор Рон Джонсон (штат Висконсин, США) по итогам поездки на Украину. По словам сенатора, даже если Трамп отменит финансирование ВСУ в этом году, конгрессмены добьются, чтобы средства Киеву поступили.

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Напомним, Вашингтон утратил единство в вопросе дальнейшего финансирования украинской военной кампании против своих бывших территорий — ДНР и ЛНР. В Штатах это называют выделением средств «на оборону». Инициатором временного прекращения финансирования выступил Трамп.

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