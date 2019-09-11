Казань, , 03:47 — REGNUM Госсовет Татарии шестого созыва, избранный 8 сентября 2019 года, соберётся на свою первую сессию 20 сентября. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил спикер прошлого созыва Фарид Мухаметшин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Здание Госсовета Татарии TY-214

Вопрос с кандидатурой на пост спикера будет рассмотрен 14 сентября на партийной конференции, но ни у кого нет сомнений, что будет выдвинут занимающий этот пост свыше 20 лет Мухаметшин. Интрига сохраняется пока только по кандидатурам заместителей.

Напомним, 8 сентября 2019 года в регионе из свыше 400 претендентов избиратели выбирали 100 депутатов Госсовета. Половину по партийным спискам, где 46 мандатов получила «Единая Россия», а шесть — КПРФ, и половину по одномандатным округам, где единороссам или ими поддержанным кандидатам отошли 47 мандатов. По одному мандату получат члены ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии Роста». Явка на выборах составила 70,1%.

Разрешилась интрига с кандидатами-министрами. И глава минземимущества Азат Хамаев, и глава минсельхоза региона Марат Ахметов войдут в состав Госсовета, покинув свои должности. Ахметова ранее прочили на должность замспикера. Сменит кресло госслужащего на депутатский мандат и глава «Татмедиа» Айрат Зарипов.

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