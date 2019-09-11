Вашингтон, , 03:44 — REGNUM Ощутимое снижение потока нелегальных мигрантов, прибывающих в США с территории Мексики, отметил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Невероятный прогресс достигнут на южной границе!», — заявил он.

Также американский лидер привел график, свидетельствующий о снижении потока нелегальных мигрантов, проникающих на территорию Соединенных Штатов. Согласно графику, число нелегальных мигрантов, попавших на территорию США снизилось на 92,2% в период с мая по сентябрь 2019 года.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1171547046295171072

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября госсекретарь США Майк Помпео также отметил серьезное снижение потока мигрантов с мексиканской территории. По его словам, благодаря этому улучшилась безопасность Соединенных Штатов.

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