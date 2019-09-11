Иерусалим, , 03:39 — REGNUM Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по военным объектам в секторе Газа, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой источник в израильских спецслужбах.

Самолёт ВВС Израиля Tomás Del Coro

Сообщается, что авиаудар по предполагаемым военным позициям палестинцев в секторе Газа был нанесен в ответ на обстрел Израиля со стороны Палестины. Других подробностей произошедшего не сообщается. Также не поступало информации о пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября израильская система ПВО «Железный купол» перехватила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля. Сообщалось, что ракеты пытались поразить цели в портовых городах Ашкелон и Ашдод, однако были сбиты израильскими ПВО.

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