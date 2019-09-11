Владивосток, , 03:17 — REGNUM В рамках реформы местной системы самоуправления, в Приморье три муниципальных района стали муниципальными округами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Анучинского, Чугуевского и Пограничного районов на общественных слушаниях выразили своё согласие с планами реформирования местного самоуправления.

С 1 января 2020 года полномочия по местному самоуправлению начнут осуществлять новые органы управления территориями. Ожидается, что такая мера позволит консолидировать бюджеты районов и улучшить управляемость.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области рассматривается вопрос о создании первого в области муниципального округа. К такому решению подтолкнули местные жители, которые жалуются, что местные власти практически бездействуют в рассмотрении различных вопросов.