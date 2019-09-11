Хельсинки, , 02:42 — REGNUM Одной из основных тем для обсуждения на саммите глав МИД стран Северной Европы в Исландии станет конфликт в Донбассе, сообщает пресс-служба МИД Финляндии.

Сообщается, что в ходе саммита главы МИД обсудят вопросы безопасности на Балтике и в Арктике, а также вопросы информационной и кибербезопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам военного конфликта в Донбассе и растущему влиянию России.

Отмечается, что 12 сентября переговоры будут проходить в формате NB8, включающем в себя страны Северной Европы и Прибалтику. Встреча состоится в исландском городе Боргарнес.