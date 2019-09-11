Вашингтон, , 02:29 — REGNUM Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.

Соответствующий указ подписал президент этой страны Дональд Трамп. Действие санкций распространяется на иностранные структуры, а также на людей, которые в США считаются причастными ко вмешательству в американские выборы.

Напомним, этот указ американские власти продлевают из года в год.

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