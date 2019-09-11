Вашингтон, 11 сентября 2019, 02:29 — REGNUM Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.
Соответствующий указ подписал президент этой страны Дональд Трамп. Действие санкций распространяется на иностранные структуры, а также на людей, которые в США считаются причастными ко вмешательству в американские выборы.
Напомним, этот указ американские власти продлевают из года в год.
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