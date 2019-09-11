Эр-Рияд, 11 сентября 2019, 02:21 — REGNUM Планы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху присоединить часть западного берега реки Иордан осудили власти Саудовская Аравия, сообщает Саудовское агентство печати.
В Эр-Рияде пояснили, что рассматривают заявление израильского премьер-министра как антипалестинское и нарушающее принципы международного права.
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Напомним, Нетаньяху 10 сентября объявил о планах считать частью Израиля территорию на западном берегу реки Иордан в районе Иорданской долины. Также Израиль намерен присоединить северную оконечность Мёртвого моря.
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