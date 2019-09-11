Вашингтон, , 02:06 — REGNUM О новых санкциях против лиц и организаций, связанных с группировками, которые США считают террористическими, сообщил журналистам американский министр финансов Стивен Мнучин.

На совместной пресс-конференции с госсекретарём Майком Помпео он объявил, что санкции вводятся против лиц, имеющих отношение к террористическим организациям. Также под санкции подпадут юридические лица, связанные с этими структурами.

Всего санкции вводятся в отношении 15 физических и юридических лиц. Под них подпали организации, связанные с террористическим группировками «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также под санкции подпадают те, кого Штаты уличили в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции. Эту организацию американцы считают террористической.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первую неделю сентября Вашингтон ввёл санкции против иранских физ‑ и юрлиц, участвующих в поставках нефти в Сирию.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели новые санкции против физических и юридических лиц Ирана