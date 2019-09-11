Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Соединенные Штаты высоко оценили усилия мексиканских властей, направленных на снижение потока мигрантов, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга в Белом доме.

«Достигнутый нами прогресс, был существенным, реальным и ощутимым, и безопасность Америки от этого улучшилась», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что статистика по миграции «значительно улучшилась», однако отметил, что подобные успехи нужно закрепить и сделать их устойчивыми. Отмечается, что в настоящее время в Вашингтоне проходят переговоры между представителями Мексики и США по миграционному соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард рассказал, что главный акцент мексиканская делегация на переговорах с США в Вашингтоне сделает на проблеме контрабанды оружия из Соединенных Штатов. По его словам, из-за обилия оружия в Мексике участились столкновения между наркокартелями и правоохранительными органами.

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