Кишинёв, , 01:42 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон снова заявил о неизменном признании «территориальной целостности» Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Кишиневе, комментируя непризнание властями Молдавии выборов в Крыму, передает ИА REGNUM.

Президент заявил, что Молдавия всегда признавала «территориальную целостность» Украины. «Так было все 28 лет независимости. Независимо от позиции того или иного политика, в этом состояла официальная позиция государства, всех государственных учреждений: президента, правительства и т.д.» — сказал Додон.

Он добавил, что Молдавии нужны хорошие отношения и с Украиной, и с Россией, и «рано или поздно, они решат проблемы, которые существуют между ними».

МИД Молдавии, напомним, заявил 9 сентября, что Молдавия «не признаёт» местные выборы, организованные в Крыму и Севастополе. В ведомстве заявили, что Молдавия поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Украины», а территорию Крыма и Севастополя считает «аннексированными Россией».

Ранее, отметим, президент Молдавии Игорь Додон признал «территориальную целостность» Украины, чего от него в течение трех лет добивался Киев. Украинские власти в течение трех лет отказывались от любых контактов с Додоном, заявляя, что официальные контакты возможны только в случае безусловного признания Додоном «территориальной целостности» Украины.

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