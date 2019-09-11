Кишинёв, , 01:26 — REGNUM Глава МИД Молдавии Нику Попеску отправляется 11 сентября с первым визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с представителями Госдумы и Совета Федерации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, Попеску обсудит «пути для нормализации двусторонних отношений, возможности восстановления политического диалога и торгово-экономического сотрудничества с РФ».

Он также намерен поднять вопрос о «необходимости полного и безоговорочного вывода российских войск и эвакуации боеприпасов с территории Молдавии».

Попеску подготовит первый визит премьер-министра Майи Санду, которая отправится в Москву в ближайшие дни.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со Соглашением о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья.

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.