Мехико, , 00:34 — REGNUM Мексика заявила о намерениях уговорить Соединенные Штаты прекратить контрабанду оружия через американо-мексиканскую границу, заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард на своей странице в Twitter.

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Он сообщил, что в ходе переговоров делегаций США и Мексики по вопросам миграции в Вашингтоне мексиканская сторона сделает акцент на проблему с контрабандой оружия. По мнению представителей Мексики, контрабанда оружия из США поспособствовала напряженности в стране и перевела столкновения между наркокартелями и правоохранителями в более активную фазу.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября глава МИД Мексики Марсело Эбрард отчитался о снижении потока мигрантов, направляющихся в Соединенные Штаты через мексиканскую территорию. По его словам, благодаря мерам мексиканского правительства, поток мигрантов снизился на 56% в период с мая по август 2019 года.

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