Кишинёв, , 00:29 — REGNUM ОБСЕ предложила Молдавии экспертную помощь для оценки технического состояния складов с боеприпасами в селе Колбасна в Приднестровье. О таком интересе заявил 10 сентября на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном глава миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх, передает ИА REGNUM.

Игорь Додон провел встречу с Главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом Prm.md

Он сослался на «имеющийся у ОБСЕ опыт в этом вопросе». О реакции Додона не сообщается.

Собеседники обсудили ход процесса урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, в том числе намеченное на октябрь совещание участников переговорного формата «5+2». Были рассмотрены также перспективы реализации «тактики малых шагов» и мер по укреплению доверия между берегами Днестра до конца текущего года.

Напомним, в ходе визита в Молдавию и ПМР 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия готова начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в Приднестровской Молдавской Республике, и готова предоставить для этого необходимое оборудование. О своем интересе поучаствовать в этом уже заявили и США.

Справка ИА REGNUM:

На территории ПМР после распада Советского Союза остались склады с боеприпасами, созданные еще во время Второй мировой войны, которые в 2000 году начали эвакуировать. Впоследствии процесс вывоза боеприпасов из Приднестровья был прерван по настоянию властей ПМР из-за того, что в приднестровском урегулировании наступил глубокий кризис.

Охраной складов российских боеприпасов в Колбасне занимаются военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента ПМР.

Между тем Кишинев и поддерживающий его Киев, декларируя «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне, тем не менее регулярно и в нарушение соглашений 1992 года требуют вывода ОГРВ из Приднестровья.

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