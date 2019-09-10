Москва, , 23:21 — REGNUM Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона пойдёт «скорее на пользу, чем во вред» американской дипломатии. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Джон Болтон Gage Skidmore

По мнению сенатора, после отставки советника повышается вероятность встречи президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Рухани на Генассамблее ООН, проведению которой противился Джон Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны главы Белого дома подтвердил госсекретарь Майкл Помпео, напомнил он.

Пушков также отметил, что Трамп, судя по всему, «сильно настроен уйти из Афганистана», а Болтон придерживался другого подхода. «Это могло стать последним поводом, но вряд ли было главной причиной. Вероятно, Болтон слишком часто пытался проводить свою собственную линию — вместо линии Трампа. Допроводился», — написал сенатор.

В целом, по мнению Пушкова, кадровые изменения не означают перемены курса США, но говорят о различии подходов Трампа и Болтоном по конкретным вопросам. Теперь, по его словам, в Вашингтоне «одним супер-ястребом меньше», а это «может означать, что договор об СНВ-3 все же будет сохранён».

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп объявил о решении уволить Джона Болтона по причине «категорического несогласия» членов администрации со многими его предложениями. Временно исполнять обязанности советника главы Белого дома по нацбезопасности будет Чарльз Капперман, ранее работавший заместителем Джона Болтона.

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