Иерусалим, , 22:37 — REGNUM Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа, сообщает 10 сентября пресс-служба армии обороны Израиля.

Пресс-служба утверждает, что перехваченные ракеты были направлены на портовые города Ашкелон и Ашдод.

«К счастью, обе они были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол», — указано в сообщении.

Израильские военные отмечают, что в опасной зоне находятся порядка 500 тыс. граждан Израиля, среди которых оказался даже премьер-министр страны, срочно эвакуированный охраной со встречи с избирателями.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ не исключает, что целью ракетного обстрела являлся именно глава правительства Израиля, о месте и времени встречи которого с избирателями широко сообщалось в соцсетях.

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