Иерусалим, , 22:19 — REGNUM На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.

При этом пресс-служба Армии Израиля сообщает о ракетном обстреле городов Ашдод и Ашкелон, в которых звучат сирены воздушной тревоги.

Некоторые СМИ сообщают о взрывах, прогремевших в этих городах.

Отмечается, что ракетный обстрел совпал по времени и месту с предвыборной встречей Нетаньяху с избирателями в Ашдоде. Не исключено, что ракетный обстрел мог быть произведён по информации из соцсетей, в которых указывалось время и место мероприятия с участием главы правительства Израиля.

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