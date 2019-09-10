Сухум, , 22:08 — REGNUM Сторонники Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в Абхазии, собрались вечером 10 сентября около офиса партии «Амцахара» в центре Сухума, сообщает РИА Новости.

Около тысячи собравшихся находились в сквере около офиса примерно с 18:00 до 21:00 и требовали отменить решение о победе действующего президента Рауля Хаджимбы. На митинге присутствали известные абхазские политики, в том числе депутаты парламента Абхазии и экс-кандидаты Алхас Квициния и Олег Аршба.

Милиция взяла под усиленную охрану здание Центризбиркома Абхазии в центре Сухума. Частично перекрыт проезд по улице Конфедератов. Вход в здание закрыт решетками, рядом дежурят милиционеры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. В понедельник Центризбирком объявил итоговые результаты, согласно которым победу одержал Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция во главе с проигравшим кандидатом Алхасом Квицинией потребовала назначить повторные выборы. По заявлению оппозиции, Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. 10 сентября Рауль Хаджимба сообщил, что готовится к возможному решению Верховного суда об отмене итогов второго тура выборов.

Сторонники президента Абхазии Хаджимбы собрались на митинг в центре Сухума, президент выступил с обращением, передаёт корреспондент РИА Новости.

Во вторник около тысячи сторонников оппозиционной партии «Амцахара», руководитель которой Алхас Квициния проиграл во втором туре президентских выборов, собрались в сквере у офиса партии на акцию протеста из-за признания ЦИК итогов выборов. Митингующие требуют отменить решение о победе Хаджимбы. Ранее Квициния заявил, что в среду подаст иск в Верховный суд с этим требованием.

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