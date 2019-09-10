Сочи, Краснодарский край, , 22:08 — REGNUM Алексей Копайгородский, занимавший ранее должность вице-губернатора Краснодарского края, избран на должность главы города Сочи решением депутатов городского собрания города-курорта, сообщила 10 сентября пресс-служба мэрии.

Алексей Копайгородский (в центре) Admkrai.krasnodar.ru

Алексей Копайгородский родился в Краснодаре 26 марта 1985 года, окончил Краснодарское высшее военное училище (военный институт) имени генерала армии С. М. Штеменко по специальности «комплексная защита объектов информатизации», а также Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний по специальности «юриспруденция». С 2014 по 2016 год занимал в администрации Краснодарского края должности в департаменте внутренней политики, в том числе заместителя директора департамента. В 2016—2017 работал на посту вице-мэра Краснодара, затем вернулся в администрацию края — сначала на пост директора департамента внутренней политики, затем — на должность вице-губернатора. Накануне, 9 сентября, был назначен на должность первого заместителя главы администрации Сочи и исполняющим обязанности главы Сочи.

За кандидатуру Копайгородского проголосовали 44 из 44 депутатов, сообщил председатель горсобрания Виктор Филонов. Всего, добавим, на конкурс на пост главы Сочи зарегистрировались 18 кандидатов. Прежний мэр Сочи Анатолий Пахомов проработал на посту десять лет.

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