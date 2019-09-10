Москва, , 21:45 — REGNUM В Совфеде не сожалеют в связи с отставкой советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Джон Болтон Gage Skidmore

«Занимая один из ключевых постов в американской администрации в течение почти полутора лет, Болтон ничего не сделал для нормализации отношений с Россией. Он запомнится разве что абсурдными обвинениями нашей страны в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия, заключении военных контрактов с Венесуэлой», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор гадает, почему президент США Дональд Трамп в апреле 2018 года сделал Джона Болтона своим советником — его взгляды ни для кого не являлись секретом, и изначально было весьма сомнительно, что он сработается с нынешним американским президентом.

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