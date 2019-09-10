Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Публикации в СМИ о тайном вывозе из России секретного агента Соединенных Штатов «по существу недостоверны», заявил 10 сентября на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

По словам Помпео, он ознакомлен с этими сообщениями СМИ, но не считает их соответствующими действительности.

«Я видел это. Сообщение по существу недостоверно», — сказал Помпео.

«Фактически неверно», — подчеркнул глава Госдепа, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября телеканал CNN сообщил о том, что в 2017 году спецслужбы США в тайне от президента Трампа вывезли из России своего агента, занимавшего высокую должность во власти. Телеканал заявил, что спецслужбы опасались, что президент Трамп может раскрыть перед Кремлём как агента, так и саму операцию.

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