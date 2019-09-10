Москва, , 22:34 — REGNUM Россия не должна давать Украине скидку на газ в 25%, не получая при этом ничего взамен. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Леонид Калашников (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я не понимаю, господа из «Газпрома» о транзите не договорились, а уже предлагают скидку. Скидку надо давать за что-то. Раньше давали скидку за то, что флот содержали, а сейчас о какой скидке идёт речь?» — заявил Калашников.

Депутат Госдумы РФ отметил, что скидку на газ Украине можно предоставить, например, в случае отмены ограничений на использование русского языка.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на газ в размере 25%. С слов руководителя российской госкомпании, в случае заключения прямого договора на поставку газа, цена топлива для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже текущего уровня. Этот вопрос планируется обсудить на двусторонних российско-украинских переговорах на тему поставки газа для украинского рынка.

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