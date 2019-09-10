Вашингтон, , 21:27 — REGNUM После ухода Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности лидеры других государств не должны рассчитывать на изменения внешнеполитического курса США, заявил 10 сентября журналистам глава Госдепа Майк Помпео.

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По его словам, внешняя политика является прерогативой президента США, а дипломаты только делятся с ним знаниями.

«Я не думаю, что лидеры иностранных государств могут полагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится», — сказал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. На данный момент его функции временно исполняет его заместитель Чарльз Каппермен.

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