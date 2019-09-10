Москва, , 21:24 — REGNUM В Москве рассматривают отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона как внутреннее дело Соединённых Штатов. Об этом заявил ТАСС источник в Совете безопасности России.

«Это внутреннее дело США, мы спокойно отнеслись к отставке», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 сентября президент США Дональд Трамп объявил о решении уволить Джона Болтона по причине «категорического несолгасия» членов администрации со многими его предложениями.

Временно исполнять обязанности советника главы Белого дома по нацбезопасности будет Чарльз Капперман, ранее работавший заместителем Джона Болтона.

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